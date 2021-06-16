الشؤون الاجتماعية: سنعمل على حل المشاكل والعراقيل وصرف منحة الأولاد لمستحقيها

ليبيا – طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المواطنين الذين لم يتقاضوا المنحة بسبب مشاكل الحسابات المصرفية، بأنها تعمل بشكل مستمر مع كل المصارف وفروعها من أجل حلحلة المشاكل وصرف المنح لمستحقيها.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي على أنها مسألة وقت، وسيتم حلحلة كافة المشاكل والعراقيل وصرف منحة الأولاد لمستحقيها.

ونوهت إلى أنه سيتم فتح باب إمكانية التعديل للمواطن لكل من أخطأ في عملية إدخال بياناته بالموقع الإلكتروني الخاص بمنحة الزوجة والأولاد، بعد استكمال عمليات التجهيز والربط الإلكتروني التي جاري العمل عليها لتجهيزها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية