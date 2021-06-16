التيجاني : سنعمل على تحسين الوضع الأمني بمناطق يفرن ونسمة ومزدة

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني أمس الثلاثاء بديوان الوزارة عددًا من أعيان وحكماء وشيوخ مناطق يفرن ونسمة ومزدة (لجنة الإصلاح والتوفيق أولاد أبو سيف).

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية جملة من المختنقات والصعوبات التي تعيشها هذه المناطق، والعمل على حلحلة هذه المشاكل، عبر تعزيز المصالحة وتفعيل جميع الأجهزة الأمنية بهذه المناطق، وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

كما تم مناقشة أوضاع منتسبي الشرطة التابعين لمديريات الأمن بتلك المناطق، وكيفية الاستفادة من مجهوداتهم في حفظ الأمن.

ومن جهته، تقدم وزير الداخلية بالشكر والتقدير للحاضرين على مجهوداتهم التي يقومون بها، مؤكدًا عزم الوزارة على حل كافة المشاكل التي تم التطرق إليها، وذلك عبر مجموعة من الخطوات المدروسة والتي ستساهم بطبيعة الحال في تحسين الأوضاع الأمنية بكافة تلك المناطق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية