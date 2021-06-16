مصادر إيطالية: سعيّد يصل روما اليوم.. والملف الليبي على جدول المباحثات

كشفت مصادر مطلعة إيطالية، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، يتجه اليوم إلى إيطاليا، رفقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، بهدف الحصول على دعم للاقتصاد التونسي.

ورجّحت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن تنتج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم واحدة على الأقل بين الدولتين.

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أن تفاصيل مذكرة التفاهم لا تزال قيد التحديد ومن غير الواضح إلى حد اللحظة مكان توقيعها أو إن كان سيتم ذلك، لكن لا يخفى عن أحد أن إيطاليا هي أحد المانحين الرئيسيين لتونس التي تشكو أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة.

وتضمن الزيارة البحث في مستجدات الأوضاع في ليبيا، في مباحثات تونسية إيطالية، إضافة إلى ملف الهجرة غير القانونية.

ووفقا لبرنامج الزيارة الرسمية، سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد نظيره الإيطالي ماتاريلا بقصر كيرينالي على الساعة منتصف النهار، يليه مآدبة غداء عمل واجتماع لاحق في قصر كيجي مع رئيس الوزراء، ماريو دراغي.

من جهته، أوضح الصحفي والكاتب المسرحي والمحلل السياسي التونسي سفيان بن فرحات، في حديثه لـ”نوفا”، حول الملف الليبي وزيارة الرئيس التونسي إلى إيطاليا، ” أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيمكن تونس من أن تلعب دورًا مهمًا للغاية، كما يمكن لإيطاليا أن تستغل هذه العلاقات المتميزة”.

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