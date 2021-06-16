استقرار ليبي في مؤشر أفضل الدول للنساء

نشرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، تقريرها السنوي لأفضل الدول للنساء، حيث استقرت ليبيا في المركز العاشر عربيًا و 117 عالميًا كما جاءت في تقرير العام الماضي.

وتصدرت هولندا التصنيف وحصلت على 99.7 نقطة، بينما كانت السويد في المركز الأول العام الماضي، وتراجعت هذا العام للمركز الثالث.

وبناءً على دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 390 ألف إمرأة حول العالم، أصدرت المجلة تقريرها السنوي، وقد اعتمدت الدراسة على 9 معايير وهي: المساواة بين الجنسين، النسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان للنساء البالغات من العمر 15 عامًا فما فوق خصوصًا أثناء الليل، المساواة في الدخل، الاهتمام بحقوق الإنسان، تمكين المرأة، متوسط سنوات التعليم، الأجر للنساء الذي يعملون ويتجاوز عمرهم 25 عامًا، وإندماج المرأة في المجتمع.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالميًا كلًا من هولندا، النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 20.

أما ليبيا فقد حصلت على 70.31 درجة في المركز العاشر عربيًأ متأخرة عن العام الماضي بمركز حين حلت في المركز 9 على المستوى العربي، بينما استقرت في المركز 117 عالميًا.

ومثل العام الماضي جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيًا و 89 عالميًا برصيد 75.49 درجة، ثم عُمان 75.11 درجة وجاءت في المركز 91 عالميًا، وثالثًا حل الأردن، ورابعًا الإمارات العربية المتحدة، ثم الجزائر، السودان، قطر، الكويت ولبنان في المركز التاسع عربيًا و 116 عالميًا.

وبعد ليبيا جاء عدد من العربية مثل العراق، مصر، تونس، البحرين، اليمن وسوريا.

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