الجرندي: يجب مساندة السلطة الانتقالية في ليبيا للوصول إلى الإنتخابات في ديسمبر القادم

ليبيا – ترأس عُثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الثلاثاء في الدوحة الوفد التونسي المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدّول العربية.

الجرندي أكد في مداخلاته على ضرورة مساندة السلطة الانتقالية في ليبيا، في جهودها لاستكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وفق خارطة الطريق، والوصول بالبلاد الى الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن ذلك بما يساهم في إعادة الامن والاستقرار في ليبيا ويعيد للبلاد سيادتها الكاملة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية