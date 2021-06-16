ليبيا الان

صالح: بدون خروج المرتزقة لن تجرى الانتخابات وسنعود لمربع الاقتتال

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن عدم خروج المرتزقة الأجانب من البلاد، يعنى عدم استرجاع السيادة الوطنية، إضافة إلى أن وجود هذه القوات لا يمكن معه إجراء الانتخابات في  موعدها، وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر.

صالح أضاف في حوار له مع صحيفة أخبار اليوم المصرية الحكومية، أن المجتمع الدولي سيولي هذه القضية اهتماما خاصا في مؤتمر “برلين 2”.

وتابع أن المجتمع الدولي لا يرى جدية جهات الاختصاص بليبيا في إخراج هذه القوات، وبالتالي يتطلب الأمر ضغوطا دولية تنهي التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.

وأضاف أن لملمة شتات مجلس النواب، كان ولا يزال هدف لرئاسة المجلس لتوحيد وجهات النظر في الجسم التشريعي المنتخب الوحيد للدفع بالتسوية السياسية نحو الأمام باعتبارها نالت توافق مختلف الأطراف.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي وغيره من المسارات قال صالح : “بالنسبة للانتخابات نحن نرى أن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية وما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على دستور يفتقر حتى لشبه إجماع من الليبيين، ومن وجهة نظري أرى أن ما يجري محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها”.

وأكد أن أكبر تحدى يواجه الانتخابات المقبلة هو عدم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد فضلا عن متاهة البحث عن قاعدة دستورية ومحاولة سلب إرادة الليبيين في اختيار رئيسهم، والحاجة لتفعيل مسار “5+5” العسكري والأمني وإطلاق المصالحة الوطنية ووقف خطاب الكراهية الذي تتبناه قوات محسوبة على الإسلام السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اتفوووووووه عليك ياعقيلة صالح فانت ضيعت هيبة البرلمان فكيف تقبل تطاول الاتراك على الجيش الوطنى المكلف بقرار من تواب الشعب فهو من عين المشير قائدا للجيش الوطنى والناضورى رئيسا للاركان واذا لم يمارس الجيش عمله على كامل التراب الليبى بامر الشعب ورغم انف الدبيبة التركى قان من حق الجبش للوطنى ايضا منع رئيس الخكومة من دخول مناكق سيطرته حتى يحترم قرار مجلس التواب الذى صدر اثناء صلاحية المحلس بيتنا قرار متخ الدبيبى الثقة فمشكوك فيه لانه صدر بعد نعاية صلاحية البرلمان !!!

    رد

  • ما قيمة موافقة مجلس التوام على النيزاتسة اذا كان رئيس الخكومة لا يحترم قرار مجلس التواب بتعيين المشير قائد عاما للجيش للوطنى ومن لايحترم قرار نواب الشعب فهو كلب

    رد