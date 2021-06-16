الحر: الوجود العسكري التركي في ليبيا يندرج ضمن الجرائم الدولية

ليبيا – أكد عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أن التدخل العسكري التركي في البلاد يعتبر “عدوانًا” وفق القانون الدولي.

الحر قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل “جريمة عدوان وفقًا للقانون الدولي، لأن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر (كانون أول) 2017، وتنعدم شرعية أي مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة”.

وأوضح أن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظام الأساسي لميثاق روما يجرم العدوان.

ولفت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، مشيرًا إلى أن “الوجود العسكري التركي يندرج ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة”.

وفي السياق نفسه، أكد الحر أن الجهود الدولية لإخراج المرتزقة من ليبيا تأتي في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد تتحمل وجود جماعات مسلحة على أراضيها.

كما احتفى الحر بتصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصرية، وأكد خلالها أن القاهرة والمجتمع الدولي يدعون إلى خروج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت، وإجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر المقبل، معتبرًا أن أي تحركات في طرابلس لها تأثيرها على الأمن القومي المصري، في ظل الراوبط الحميمة التي تجمع الدولتين.

وطالب الدبلوماسية المصرية بتكثيف جهودها والعمل على ضرورة إخراج كافة المرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية، والدفع باتجاه مسار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية