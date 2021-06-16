النايض يناقش مع السفير البريطاني الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في ديسمبر

ناقش عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، مع نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني لدى ليبيا، خلال اجتماعًا افتراضيا، التحضيرات لمؤتمر (برلين 2)، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح حساب عارف النايض على فيسبوك، في بيان، أن رئيس التكتل عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية، في مدينة بنغازى، لدعم ومساندة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وكذلك تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين سواء من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة التي تهدف لرفع كفاءة العاملين بهاتين المؤسّستين.

وتابع البيان، أن الاجتماع “بحث أيضًا العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التى تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي الراهنة”.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع يأتى على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذي سيُعقد في بنغازى من أجل التأكيد على أهمية تنظيم استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.