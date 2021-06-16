الصور يكشف ملامح خطة تطوير عمل النيابة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف النائب العام المستشار الصديق الصور، عن ملامح خطة تطوير العمل داخل النيابة العامة، مؤكدا أن مكتبه سيقوم خلال الفترة المقبلة، بالرفع من مهارة أعضاء النيابة العامة على أداء العمل الإداري والقضائي .

وقال وفق بيان للقسم الإعلامي في مكتب النائب العام، إن البناء التنظيمي للمكتب سيركز على التقنية في المستقبل القريب لتلافي صعوبة التواصل المستندي .

وجاءت تعهدات الصور بتطوير المنظومة النيابية خلال لقائه مع محامي عام محكمة استئناف غريان ورؤساء النيابات الابتدائية في جادو والزنتان ونالوت وغريان .

وخلال اللقاء أكد المجتمعون عدم سير العمل بانتظام نتيجة غياب الإمكانيات المادية اللازمة وصعوبة تأمين ونقل المستندات والوثائق .

وأكد أعضاء النيابة غياب التدريب اللازم للتحقيق في بعض الجرائم التي تتطلب إلمام معرفي بعلوم أخرى .

وفي الوقت ذاته شدد الصور خلال لقائه مع مدير مديرية أمن غريان ورئيس جهاز الشرطة القضائية بالمدينة على أهمية مرحلة الاستدلال كمرحلة تمهيدية للتحقيقات الابتدائية والنهائية.

وأكد النائب العام دعمه لتدريب رجال الضبط القضائي، عبر رفع قدراتهم المهنية خصوصا فيما يتعلق بأعمال الاستدلال وبحث سبل توفير الإمكانيات المادية.

أكد القائمون على الجهات الأمنية في غريان غياب الإمكانيات المادية التي تمكنهم من التصدي للمجرمين، وغياب الأسلحة والمركبات الآلية اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الطرق التي يتخذها هؤلاء مسالك للتهريب، مشيرين إلى أن ذلك أدى في كثير من الأحيان إلى نقص الاستجابة لتنفيذ أوامر النيابة العامة وضعف إجراءات جمع الاستدلال.