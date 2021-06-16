اللافي أمام القمة الإسلامية للعلوم: البلدان النامية في حاجة ماسة لدعم البحث والابتكار

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، حادة البلدان النامية الماسة إلى دعم البحث العلمي والابتكار الوطني أكثر من أي وقت مضى.

وأمام قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض اللافي البرامج التي نفذتها الهيئة الليبية للبحث العلمي لدعم منظومة العلم والتقنية، ومنها برامج تمويل البحوث العلمية، وإنشاء إدارة حدائق التكنولوجيا والابتكار، ومبادرة المرصد الليبي لمؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وجائزة ليبيا للابتكار، وفق ما نقلت عنه الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى أوهيبة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر».

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وأكد اللافي «ثقته الكبيرة» في دعم مجتمع العلم والتكنولوجيا لأنشطة وبرامج خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي 2026 ليكون داعما محوريا لمنظومة العلم والتكنولوجيا.

وتهدف القمة إلى استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة.

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