الحضيري يوجه رسالة مفتوحة للدبيبة بشأن القطاع النفطي

وجه خبير القانون النفطي عثمان الحضيري، رسالة مفتوحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يطالبه بالتدخل لإنقاذ قطاع النفط الليبي.

واقترح الحضيري في نص رسالته- التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها-أن يتم دعوة الخبراء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة لتقديم خططهم للقطاع النفطي الليبي على كافة مستويات هذه الصناعة المعقدة من خلال خبرتهم المحلية والدولية.

وقال الحضري في رسالته، إن “الحقول النفطية الليبية منهكة وتعاني من مشاكل سوء التسويق وفقدت الأسواق التقليدية، كما توقف نشاط الاستكشاف والحفر تماما ولا أمل في إعادته في ظل الجهل بقواعد العمل وما نراه اليوم مجرد استنزاف للمكامن النفطية وليس زيادة للإنتاج، وأن هناك إشكاليات عدم وصول المنتجات النفطية إلى مستودعات الجنوب الليبي مما يزيد من معاناة المواطن، وكذلك إشكالية تهريب الوقود في الداخل والخارج، وأزمة إبرام الاتفاقيات مع شركات أجنبيه بالمخالفة للقانون ودون موافقات مسبقة من الجهة الأعلى (مجلس الوزراء)”، بحسب تعبيره.

كما حذر الحضري في نص رسالته، من إهدار المال في نشاطات لا علاقة لها بالنفط تحت اسم التنمية المستدامة واستخدامه في شراء الذمم والولاءات لإسكات الأصوات الوطنية فقط.