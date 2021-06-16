ليبيا تشارك في الملتقي العالمي لخريجي الأزهر عبر الفيديو كونفرانس

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمس الثلاثاء، بمقرها الرئيس بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ملتقي “دور خريجي الأزهر في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري”، بمشاركة فروعها وعدد (1508) من أعضاء خريجي الأزهر بالداخل والخارج من 42 دولة حول العالم من بينها ليبيا.

وشارك بالجلسة الافتتاحية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائباً عن فضيلة الإمام الاكبر، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الدايم نصير امين عام المنظمة ومستشار شيخ الازهر الشريف، والدكتور سيف قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية.

وناقش الملتقى جهود خريجي الأزهر في ترسيخ التعايش والإخاء الإنساني، كذا الدور المأمول منهم لترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتحديد آليات لدعم تواصل الأزهريين مع مؤسسة الأزهر الشريف.