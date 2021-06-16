«المفوضية» تواصل التجهيز للانتخابات بتدريب موظفي «الاتصالات والمساعدة»

افتتح بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية لموظفي مركز الاتصالات والمساعدة، تحت إشراف قسم التدريب بالمفوضية وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر برنامج الافتتاح مدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب عبد الباسط النفاثي، ومشرف مركز الاتصالات والمساعدة خالد الموسي”.

وأضاف البيان “تضمن برنامج الجلسة الأولى معلومات تعريفية عن المفوضية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآلية تسجيل الناخبين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية الرد على أسئلة المواطنين والمعلومات التي ينبغي توفرها لدى موظف مركز الاتصالات”.

وأوضح النفاثي، أن برنامج التدريب يستهدف (80) موظفاً من بينهم (40) موظفاً يتلقون تدريبهم في مقر المفوضية بطرابلس، فيما سيتم تدريب (40) موظفا في مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي مطلع الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن مركز الاتصالات هو مركز يتولى استقبال اتصالات المواطنين والرد على استفساراتهم حول عملية التسجيل بسجل الناخبين التي ستنطلق قريبا، وذلك على الخط الهاتفي المباشر 1441.