نائب ألماني: المنظمات غير الحكومية تتعاون مع “مهربي البشر الليبيين”

كشف النائب الألماني عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ، ماريان وندت،أن المخابرات الألمانية على علم بأن المنظمات غير الحكومية التي تساعد اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط تتعاون ” بأشكال متعددة مع مهربي البشر الليبيين”.

وطالب وندت في مقابلة أجرتها معه وكالة “نوفا” الايطالية في برلين، بالكشف عما إذا كانت أنشطة المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط هي “عمليات إنقاذ أو إتجار بالبشر ” مشددا على ضرورة ” إيقاف” المنظمات غير الحكومية وعلى أن تكون عمليات إنقاذ المهاجرين ضمن”مسؤولية الدولة”.

وأشار النائب الألماني، إلى أن إنشاء مناطق البحث والإنقاذ كانت لهذا الغرض مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرات خفر السواحل في إيطاليا وليبيا وتونس، وكذلك قدرات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، من أجل إدارة أكثر فعالية لظاهرة الهجرة.

وشدد وندت، على ضرورة أن يكون ” من الواضح أن الجهات الحكومية هي المسؤولة عن الأمن” في البحر الأبيض المتوسط لاسيما وأن الخطر يكمن في ملئ المنظمات غير الحكومية للفراغ الذي تركته السلطات الحكومية المخولة لوحدها باتخاذ القرارات التنفيذية.

وختم النائب الألماني، في حديثه للوكالة الإيطالية، بأن معالجة قضية الهجرة تحتاج إلى حلول في إطار المجلس الأوروبي، من خلال تشكيل “تحالف” من الدول الأعضاء الراغبة في تطبيق اتفاق مشابه ل” آلية مالطا”مؤكدا في الوقت نفسه أن يتم ذلك في ظروف معينة، لأنه “مهم لألمانيا” على غرار”إمكانية إعادة العمل بآلية دبلن” ورفض توطين المهاجرين في ألمانيا وإعادتهم إلى إيطاليا التي كانوا قد وفدوا إليها في البداية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية