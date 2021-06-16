المنقوش تبحث مع نظيرها السعودي التحضيرات لمؤتمر برلين 2

ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمس، مع نظيرها السعودي، فيصل بن فرحان، الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2، والمبادرة الليبية.

وأعربت المنقوش عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإرساء سنة التشاور بينهما، مشيدة بحرص السعودية على أن يتولى الليبيون بأنفسهم حلحلة الأوضاع في ليبيا، ما يعزز سيادتها واستقلال قرارها السياسي.

من جهته رحب بن فرحان بأي مبادرة ليبية من شأنها إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد أن السعودية ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة التي تعبر عن إرادة الليبيين، وتحقق استقرار بلادهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا