دوريات «خفر السواحل» تنقذ 308 مهاجرا وهروب 189 منهم بعد وقوع تمرد

تمكنت دوريات خفر السواحل، من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قوارب مطاطية، في حين هرب عدد منهم.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي بـ«رئاسة أركان القوات البحرية الليبية»: “في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء أمس من إنقاذ 250 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية وحصل تمرد وهروب عدد من المهاجرين والعدد الباقي منهم 61”.

وأضاف البيان “كان المهاجرون في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قوارب مطاطية، وفور تلقينا نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه”.

وتابع “في عملية أخرى قام الزورق (أوباري) بإنقاذ عدد (58) مهاجر من جنسيات أفريقية، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

واستطرد “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.