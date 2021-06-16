تقرير | بايدن وبوتين يبدآن قمة “الخطوط الحمراء” بمصافحة

تصافح الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف، في أول لقاء بينهما قبيل انطلاق قمتهما بملفاتها المعقدة.

وتماشياً مع شخصيته المحبذة للتواصل، استدار الرئيس الأميركي صوب نظيره الروسي أولاً ومد له يده، صافحه بوتين لبرهة ثم دخلا الى قصر لاغرانج الرائع العائد إلى القرن الثامن عشر والذي يستضيف القمة.

وقال الرئيس الروسي في مستهل القمة “آمل في أن يكون لقاؤنا مثمرا” وشكر بايدن لأنه بادر الى عقد اللقاء.

من جهته أكد جو بايدن على “أهمية اللقاء المباشر دائما”.

وكان في استقبال الرئيسين اللذين وصلا الى جنيف بفارق دقائق الرئيس السويسري غي بارملان الذي تمنى لهما حظا موفقا في المحادثات التي تبدو صعبة.

وبعد تصريحات ترحيب من الرئيس السويسري جاي بارملين دخل الرئيسان القصر الذي ظهرت عند مدخله الأعلام الأميركية والسويسرية والروسية.

وقال الرئيس الأميركي في مستهل قمته مع بوتين: “اللقاء المباشر أفضل دائما”.

من جهته قال الرئيس الروسي في مستهل القمة: “آمل في أن يكون اللقاء مثمرا”.

وصول الرئيسين

وكان الرئيس الأميركي بايدن، وصل أمس الثلاثاء، إلى سويسرا عشية لقاء حساس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما شدد على وحدة الصف مع الحلفاء.

وحطت الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار جنيف قادمة من بروكسل، حيث جدد بايدن عزمه على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين جانبي الأطلسي وتوجيه رسالة واضحة إلى موسكو.

وقال الرئيس الأميركي “تحالفنا متين وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة عادا”. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي وواشنطن، الثلاثاء، هدنة لتسوية النزاع بين “إيرباص” و”بوينغ” العائد إلى 17 عاماً الذي يسمم العلاقات بين الكتلتين الاقتصاديتين الكبيرتين.

واعتمد بايدن لهجة حازمة حيال نظيره الروسي في الأيام الأخيرة، واعداً بأن يحدد من دون مواربة “الخطوط الحمراء” بالنسبة إليه.

وحذر “نحن لا نبحث عن مواجهة مع روسيا، إلا أننا سنرد في حال واصلت روسيا نشاطاتها”.

وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف اليوم الأربعاء قبل قمة تجمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن.

وتشكل القمة مع بوتين ذروة رحلة بايدن الأولى إلى الخارج، وهي تنطوي على رهانات كبيرة بالنسبة إلى الرئيس الأميركي. وهو خامس رئيس يعاصره فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية عام 1999.

وفي مقابلة مع محطة “أن بي سي” التلفزيونية الأميركية، أمل الأخير أن يكون الرئيس الأميركي الديمقراطي أقل انفعالاً من سلفه الجمهوري. إلا أنه انتهز الفرصة ليشدد على أن دونالد ترمب كان رجلاً “موهوباً” جداً.

خلافات متعددة

وتكثر مواضيع الخلاف بين الطرفين من أوكرانيا إلى بيلاروس مروراً بمصير المعارض أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية. ويتوقع أن تكون المحادثات صعبة وشاقة.

وتعمد البيت الأبيض عدم توقع كثير من القمة من دون ترقب إعلانات كبيرة، بل تحديد هدف طويل الأمد يتمثل بجعل العلاقات بين البلدين “أكثر استقراراً”.

ويجمع خبراء على أن فلاديمير بوتين حصل من الآن على مبتغاه وهو عقد القمة لتكون دليلاً على أهمية روسيا.

من جهته، قال الرئيس السويسري غي بارميلان للصحافيين إثر لقائه بايدن، “خلف العالم 18 شهراً ضربه خلالها وباء في شكل فظيع. يشكل اجتماع جنيف فرصة لرئيسي الولايات المتحدة وروسيا لبث قدر أكبر من التفاؤل وقدر أكبر من الأمل في السياسة العالمية”.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه على الاتحاد أن يكون قادراً على “الرد والإكراه والحوار” في آن واحد في مواجهة موسكو.

وقال بوريل، إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الروسية “في أدنى مستوياتها”، وذلك عند عرضه تقريراً حول مقاربة جديدة للعلاقات مع روسيا طلبه قادة الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لقمتهم في 24 و25 يونيو (حزيران).

خمس ساعات

سيدلي الرئيسان كل على حدة، الأربعاء، بتصريحات صحافية إثر اللقاء، من دون أن ينظم مؤتمر صحافي مشترك.

في معسكره حتى، بدا الرئيس الجمهوري وكأنه يعير أهمية لتصريحات بوتين تتجاوز ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأميركية عام 2016.

وفي الأيام الستة الأولى من رحلته، سعى بايدن في سلسلة من القمم (مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي-الولايات المتحدة) إلى طمأنة حلفاء واشنطن.

وقد أظهر أنه في الشكل أو المضمون، الفرق الكبير في النهج مع عهد ترمب الذي تميز باهتزازات وهجمات كلامية. وأكد أن الولايات المتحدة عادت إلى النهج المتعدد الأطراف، وهي عازمة على الاضطلاع بدور رئيس من مكافحة جائحة “كوفيد-19” إلى التغير المناخي.

ويعقد لقاء بايدن وبوتين في فيلا لا غرانج، وهي دارة رائعة عائدة للقرن الـ18 في وسط مدينة جنيف محاطة بمتنزه كبير مع منظر رائع على بحيرة ليمان.

ويفيد الكرملين، أن المحادثات ستبدأ عند الساعة 13.00 (الساعة 11.00 توقيت غرينتش)، متوقعاً أن تستمر أربع إلى خمس ساعات.

وعلى جدول البحث لقاء بمشاركة محدودة يضم الرئيسين ووزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف قبل جلسة عمل موسعة.

ونشر نحو أربعة آلاف شرطي وعسكري وعنصر أمني في جنيف. وتظاهرت مجموعة صغيرة تأييداً لنافالني المسجون، وارتدى بعض المتظاهرين قمصاناً كتب عليها “أفرجوا عن نافالني” و”روسيا من دون بوتين”.

تقرير | اندبندنت عربية

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