وزارة الصحة تضع «خطة عاجلة» للاستجابة لنداء الشويرف بشأن «كورونا»

وضعت إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «خطة عاجلة وسريعة» لاحتواء الوضع الوبائي «المتفشي» داخل بلدية الشويرف، وذلك عبر التنسيق مع مراكز العزل بمنطقة غريان، والودان، ومركز الفلترة براك الشاطئ لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس «كورونا» ببلدية الشويرف.

كما أرسلت الوزارة فريقا طبيا طارئا مكونا من ثلاث أطباء، وثلاث فنيين مختصين في أخذ المسحات، ومشرف رصد ومسعف لدعم قسم الفلترة بمستشفى الشويرف، وذلك في إطار خطتها الهادفة للاستجابة السريعة للنداء الذي أطلقته بلدية الشويرف بشأن تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأيضا، اتخذت إدارة الطوارئ الإجراءات اللازمة لصرف الاحتياجات المستعجلة للمستشفى وأهمها وسائل حماية شخصية وأسطوانات أكسجين. إضافة إلى وضع آلية للتواصل المستمر بين إدارة الطوارئ الصحية والفريق الطبي الموجود داخل المنطقة، وإرسال تقارير يومية على الوضع الوبائي.

ويم الخميس، تم إرسال فريق طبي متكامل من منطقة هون لتقديم الدعم الكامل لمستشفى الشويرف كمرحلة أولى، فيما تعمل إدارة الطوارئ الصحية حاليا على تجهيز فرق طبية أخرى وإرسالها خلال الأيام القليلة القادمة.

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