خلال لقاءه مع السايح .. المستشار صالح يؤكد رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح اليوم الأربعاء بمكتب المستشار بمدينة القبة.

وأكد رئيس مجلس النواب رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021 من هذه المحاولات الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء او القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وارباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل.

كما اكد المستشار حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة وان أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

ومن جهته اكد السايح لرئيس مجلس النواب عن الجهوزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021

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