ليبيا الان

«باشاغا» يستميل ذوي الإعاقة في دعايته الانتخابية بزيارة لمنظمة حقوقية بمصراتة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

في مسعى على ما يبدو للمضي بحملته في الدعاية الانتخابية، قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، إنه قام يوم أمس بزيارة منظمة جريح وطن الحقوقية بمقرها الكائن بمصراته، حيث اطلع على سير العمل بالمنظمة، وناقش مع أعضاء المنظمة مختلف العراقيل التي تحول دون تمتع ذوي الإعاقة في ليبيا بحقوقهم بالكامل، وفق قوله.

أضاف “باشاغا” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “وقد أكّدت خلال زيارتي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحاجة إلى احترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها على قدم المساواة مع الآخرين” وفق تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اراد وزير وزارة اامخانبيه في حكومة السراج الاستفاده من هؤلاء مرتين مره لما استعملهم اصحاء في هجومه علي ميناء البريقه واحرق سهاريج كانت مليئه بالنفط الخام المعد للتصدر واستعملهم في الهجوم علي بني وليد في قرار مصراته رقم 7 واستخدمهم في مواجهة جيش ليبيا الوطني وهو ذاهب لبسط نفوذ الدوله في العاصمه وطرد الارهابيين منها كما طردهم من بنغازي ودرنه والجنوب فمن جرحوا في حروب كان باشاغا آمر مليشيا تحارب اليوم يريد نيل اصوات من جرحهم وابترهم واعاقهم ليصعد علي اكتافهم بأستعمالهم وقود ترشحه كما استعملهم وقود لحروبه السابقه فبأي صيفه زارهم هل بصيفته قائد مليشياوي او بصيفته وزير وزارة المخانبيه في حكومه الصخيرات الغير شرعيه

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