«باشاغا» يستميل ذوي الإعاقة في دعايته الانتخابية بزيارة لمنظمة حقوقية بمصراتة

في مسعى على ما يبدو للمضي بحملته في الدعاية الانتخابية، قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، إنه قام يوم أمس بزيارة منظمة جريح وطن الحقوقية بمقرها الكائن بمصراته، حيث اطلع على سير العمل بالمنظمة، وناقش مع أعضاء المنظمة مختلف العراقيل التي تحول دون تمتع ذوي الإعاقة في ليبيا بحقوقهم بالكامل، وفق قوله.

أضاف “باشاغا” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “وقد أكّدت خلال زيارتي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحاجة إلى احترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها على قدم المساواة مع الآخرين” وفق تعبيره.