البيوضي: كتلة النائب الأول ستشعل فتيلًا لنار ستنال من وحدة البلاد

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه رغم وجود دعوة رسمية للانعقاد يوم 29 يونيو، ودعوة الحكومة للمناقشة حول الميزانية العامة، إلا أن كتلة النائب الأول المشحونة جوًا والمرتبطة بمنظومة الافتراس والنهب الممنهج اتخذت قرارًا بعقد جلسة إقرار الميزانية في طرابلس.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقد تعهدت مسبقًا وأبلغت الرئيس بأنه سيتم تمرير الميزانية بقيمة 98.6 مليار دينار ليبي يوم الإثنين المقبل، وصدرت الأوامر بالبدء بتحضير فندق الريكسوس لهذا الحفل التاريخي”.

واعتبر أن هذه الخطوة عمليًا هي البحث عن الإبرة في كومة القش، وأنها ستشعل فتيلًا لنار ستنال من وحدة البلاد وكيانها وستزيد من حجم الانقسامات في ليبيا، وستدفع البلاد نحو الكارثة، وعلى الدبيبة أن يتدخل ويعيد حساباته وتقييم المشهد؛ ليحافظ على مكتسبات السلام ووحده من سيتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية