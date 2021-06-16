قرنفيل: نتوقع تجاورز حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 3 مليارات دولار

ليبيا – حققت الصادرات التركية إلى ليبيا نموًا بنسبة 67 بالمئة خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 983 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير ومايو 2021.

وأشارت إلى قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في مايو الماضي وصلت 158 مليون دولار.

بدوره، أعرب مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا في تصريح لذات الوكالة عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.

وأضاف أنهم يتوقعون تجاوز حجم الصادرات إلى ليبيا 3 مليارات دولار، عقب تصديق الحكومة المؤقتة على ميزانية البلاد لهذا العام.

وأكد أن العلاقات السياسية الناجحة عززت بشكل كبير حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية