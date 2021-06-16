«العلاقي»: تلكؤ مجلس النواب في الميزانية والمناصب السيادية بهدف تأجيل الانتخابات

قال محمد العلاقي، المحامي ووزير العدل الأسبق، إنه: “ليس غريبا أن يحدث اختلاف في مجلس النواب بل حتى شجار فقد حدث ذلك في برلمانات غربية وغريبة لكن الغريب حقا هو التأجيل لأيام وأيام، وبدعة تعليق الجلسة التي ابتدعها مجلس النواب في حيلة لاستمرار الجلسة الثانية دون النصاب المحدد ” وفق قوله.

أضاف “العلاقي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “الحق يقال أن هذا التأجيل والتلكؤ الطويل للتقرير في مسائل مهمة كاعتماد الميزانية والبث في المناصب السيادية لا يمكن أن يفهم إلا في إطار تمطيط الوقت من أجل عدم البت فيما هو معروض عليه لينعكس سلبا على انتخابات ديسمبر بحيث يتم تأجيل النظر فيها بما يتعذر اجرائها وهو مالا يبتغيه شعبنا الذي ينتظر بصيصا من الأمل في انتخابات ديسمبر” على حد تعبيره.