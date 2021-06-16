المنقوش: أشكر قطر على استجابتها العاجلة لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية

التقت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بنظيرها القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال زيارتها لقطر، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبها أعربت المنقوش، عن شكرها لدولة قطر على استجابتها العاجلة لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب صحف قطرية.

وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، دعم دولته الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، معرباً عن أمنياته للأشقاء في ليبيا بالتوفيق في تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

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