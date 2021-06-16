برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع مهربي البشر الليبيين

ليبيا – قال النائب الألماني عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ ماريان وندت إن المخابرات الألمانية على علم بأن المنظمات غير الحكومية التي تساعد اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط تتعاون بأشكال متعددة مع مهربي البشر الليبيين.

وندت طالب في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء بالكشف عما إذا كانت أنشطة المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط هي عمليات إنقاذ أو إتجار بالبشر، مشددًا على ضرورة إيقاف المنظمات غير الحكومية، وعلى أن تكون عمليات إنقاذ المهاجرين ضمن مسؤولية الدولة.

كما ذّكر وندت بأن إنشاء مناطق البحث والإنقاذ كانت لهذا الغرض، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قدرات خفر السواحل في إيطاليا وليبيا وتونس، وكذلك قدرات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، من أجل إدارة أكثر فعالية لظاهرة الهجرة.

وشدد النائب الألماني على ضرورة أن يكون من الواضح أن الجهات الحكومية هي المسؤولة عن الأمن في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما وأن الخطر يكمن في ملء المنظمات غير الحكومية للفراغ الذي تركته السلطات الحكومية المخولة لوحدها باتخاذ القرارات التنفيذية.

ونوه بأن معالجة قضية الهجرة تحتاج إلى حلول في إطار المجلس الأوروبي، من خلال تشكيل تحالف من الدول الأعضاء الراغبة في تطبيق اتفاق مشابهة لـ آلية مالطا، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن يتم ذلك في ظروف معينة، لأنه مهم لألمانيا، على غرار إمكانية إعادة العمل بآلية دبلن ورفض توطين المهاجرين في ألمانيا وإعادتهم إلى إيطاليا التي كانوا قد وفدوا إليها في البداية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية