عقيله لـ”السايح”: نرفض تأجيل الانتخابات وعرقلتها بمسودة دستور مثيرة للجدل

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، أكد عقيلة خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021 من هذه المحاولات الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل.

وأكد عقيلة، على حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

من جانبه أكد عماد السايح لرئيس مجلس النواب الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021.