عقيله لـ”السايح”: نرفض تأجيل الانتخابات وعرقلتها بمسودة دستور مثيرة للجدل

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح.
وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، أكد عقيلة خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021 من هذه المحاولات الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل.
وأكد عقيلة، على حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.
من جانبه أكد عماد السايح لرئيس مجلس النواب الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021.
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