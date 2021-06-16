حويلي: متمسكون بالاستفتاء على الدستور أو تمريره كقاعدة دستورية وإجراء الانتخابات على أساسه

رجح عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، مطالبة أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم نهاية الشهر في جنيف بتصحيح أوضاع السلطة التنفيذية المؤقتة أو إعادة تشكيل الحكومة لأنها لم تستطيع الالتزام بما تعهدت به.

حويلي، وفي تصريحات صحفية، دعا المجلس الرئاسي “لاتخاذ موقف من تصريحات الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري التي اعتبر فيها وزارة الدفاع شاغرة، وانتقد اعتماد محمد الحداد رئيسا للأركان العامة”، بحسب زعمه.

وانتقد تصريحات اللواء أحمد المسماري حول شرعية رئيس الأركان العامة (المنتخب من مجلس النواب)، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، قائلا: “ربما لم يقرأ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بعد 4 أغسطس 2014م، يعاد مراجعتها وتعتبر باطلة”، على حد زعمه.

وحول موقف ملتقى الحوار السياسي من تصريحات اللواء المسماري، قال: “إن أعضاء الملتقى يدعون إلى جلسة مشتركة مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لتقييم عملهم بعد مرور 100 يوم على تكليفهم، لكن البعثة الأممية لم تلتزم بذلك”، على حد زعمه.

وأضاف أن الاجتماع المقبل لملتقى الحوار في جنيف يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري، سيشهد مداخلة للمجلس الرئاسي والحكومة، وستكون هناك أسئلة قوية من أعضاء الملتقى حول فترة عمل السلطة التنفيذية المؤقتة وما التزم به مسؤوليها أمام الشعب الليبي، وأين وصلوا في هذه الالتزامات.

وأكد وجود حالة عدم رضا من غالبية أعضاء ملتقى الحوار حول عمل الحكومة والمجلس الرئاسي، في ظل الخروقات التي تحدث على الجانب العسكري وتأخر اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في مهامها المنوطة، وعدم دعمها بالصورة المناسبة.

وذكر أن “أعضاء مجلس للدولة في ملتقى الحوار السياسي يرفضون بشكل قاطع هذه الخروقات”، قائلا: “كان يجب على الطرف الآخر الالتزام بعدم الخروج الإعلامي، لأن هذا الأمر يشكل خطرا على إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم”، على حد زعمه.

وطالب “المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، ومعاقبة من يعرقلون المسار السياسي، متوقعا أن يركز مؤتمر برلين 2 على المسار العسكري، خصوصا أن العملية السياسية بدأت في طريق الإنجاز”، على حد زعمه.

وانتقد “تغيير المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مع اقتراب إنهاء تسوية الأزمة الليبية، خصوصا أنها صاحبة شخصية قوية ومدعومة من الإدارة الأمريكية، معتبرا أن تعيين المبعوث الجديد يان كوبيش أخّر العمل بسبب فترة استيعابه للملف الليبي وتطوراته، في حين كانت خريطة العمل جاهزة مع ويليامز”، على حد زعمه.

وأعرب عن رفضه لطريقة عمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قائلا: “يتعامل حتى الآن بالجزرة ولم يستخدم العصى”، مطالبا الحكومة بتطبيق القوانين سواء العسكرية أو المدنية”، على حد زعمه.

وحذر من خطورة انقسام المؤسسة العسكرية على إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا: “ما لم يتم توحيدها تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، لن تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة وشفافة”، على حد زعمه.

وحول معضلة القاعدة الدستورية التي سيتم تنظيم الانتخابات على أساسها، أفاد بأن “المؤتمر الوطني العام قدم مقترحا في السابق لتنظيم استفتاء على نقطتين فقط هما شكل الدولة ونظام الحكم، لكنه تأخر حتى ضاعت الفرصة الآن”، على حد زعمه.

وتابع: “حاليا سيفرض علينا خياران؛ إما نظام برلماني أو رئاسي، لكن لا يجب انتخاب الرئيس دون دستور”، مستطردا: “موقف الأعلى للدولة واضح وصريح ويتمسك بالاستفتاء على الدستور أو تمريره كقاعدة دستورية، ويتم إجراء الانتخابات على أساسه”، على حد زعمه.

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