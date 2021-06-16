الرئيس النيجيري: تهديد بوكو حرام ناتج عن عدم الاستقرار في ليبيا

أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، خلال لقاء مع المبعوث الأممي لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف في العاصمة أبوجا، أن تهديد تنظيم بوكو حرام الإرهابي في بلاده ينبع من عدم الاستقرار في ليبيا.

ودعا بخاري، بحسب بيان للرئاسة النيجيرية، إلى الوحدة ضد انعدام الأمن في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، واصفا المشاكل الأمنية في المنطقة بأنها “هائلة”، فبينما قتلت جماعة بوكو حرام الأبرياء في نيجيريا وبعض الدول المجاورة، احتل المسلحون معظم مناطق البلاد في مالي.

ومن ناحيته، قال النظيف “إن زيارته جاءت بعد فترة وجيزة من تعيينه لأنه يعرف دور نيجيريا المهم في غرب إفريقيا، كما أنه كان على دراية كبيرة بمشاكل منطقة الساحل وستكون مساعدة نيجيريا مطلوبة لتحقيق النجاح”، على حد قوله.

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