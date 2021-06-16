صالح يلتقي السايح ويحذّر من القفز على مسارات التسوية السياسية وتأجيل الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، في مدينة القبة، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأكد صالح خلال اللقاء رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن “موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021 مثل الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل”.

وقال رئيس مجلس النواب إن من حق الشعب الليبي “اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.”

من جانبه عبّر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح عن جاهزية المفوضية الكاملة من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر .