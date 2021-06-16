الدبيبة يطلق 10 وعود للرقابة الإدارية بعد عرض 6 مشاكل عليه

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، التقي ، سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، وذلك بحضور مدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي، والمتحدث الرسمي للحكومة محمد حمودة ومستشار الرئيس علي الصلابي.

وأبدى رئيس الحكومة احترامه لهيئة الرقابة الإدارية والجهات السيادية، في إشارة واضحة منه إلى بعض مسؤولي الدولة في السابق، ممن لم يحترموا هذه الأجسام، ومحاولتهم الزج بها في معترك السياسة، بينما هي بعيدة كل البعد عن ذلك.

وأوضحت الهيئة، من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها، العدد المتزايد للموظفين والملحقين في بعض السفارات الليبية بالخارج، إعادة النظر لعدد من السفارات الليبية في بعض الدول والتي لا يربط ليبيا بها أي تمثيل سياسي أو اقتصادي أو صحي، عدم وجود مراقبين ماليين في بعض السفارات، ضعف أداء شركات الاستثمار في الخارج، وعدم تحقيقها لعوائد محترمة للدولة الليبية بسبب الفساد المستشري، أهمية توفير مصل الوقاية لوباء كورونا، إلى جانب الملاحظات الرقابية بشأن أسعار السلع الأساسية، وأهمية اتخاذ موقف جاد تجاه ما يحدث من متغيرات لهذه السلع، وكذلك ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية تجاه ديوان مجلس الوزراء فيما يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في السابق، وضرورة تداركها في الحكومة القادمة.

وتابعت الهيئة، تقبل الدبيبة، تلك الملاحظات وأفاد بأنه سيعمم منشورا يدعوا لاحترام قرارات الهيئة. وأنه في حال عدم امتثال أي مسؤول ليبي لهيئة الرقابة الإدارية، وثبوت عدم احترامه لها، سيتم تطبيق قانون هيئة الرقابة الإدارية تجاهه.

وبحسب الهيئة، من أبرز ما صرّح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اللقاء: