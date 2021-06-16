مكافحة المخدرات بنالوت تضبط 100 كيلو من الحشيش

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت حوالي 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي:” بعد ورود معلومات مصدرية تفيد بوجود شخص من منطقة العلالقة يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش وبكميات كبيرة، عليه تم تكليف أعضاء التحري بالفرع بمتابعة الموضوع والتأكد من صحة المعلومة، وبعد التأكد من صحة المعلومة الواردة تم إعداد خطة للقبض عليه متلبساً بالمواد المخدرة “.

وتابعت الإدارة:” وأصدر مدير فرع نالوت تعليماته بالسرية التامة وتوخي الحذر في التحرك نظراً لمعرفة المتهم للمنطقة جيداً وكثرة الآليات التي يتحرك بها.، وبناءً على ذلك تم تكليف أحد المصادر الموثوقة بالتعامل فتم ضبط الكمية وتقدر حوالي ( 100 كيلو جرام ) من مخدر الحشيش”.