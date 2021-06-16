وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي إجراءات تسهيل حركة السفر لمواطني البلدين

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العيمد خالد مازن خلال لقائه اليوم الأربعاء مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة السفر لمواطني البلدين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء ناقش عدة مسائل هامة من بينها رفع التأشيرة التركية عن الموطنين الليبيين وسرعة إصدارها لهم، وتسهيل حركة الدخول بين مواطني البلدين.

وأضافت أن اللقاء الذي جرى صباح اليوم بحث خلاله وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والسفير التركية إمكانية عودة الرحلات الجوية للخطوط التركية إلى ليبيا.

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