ليبيا الان

المرتبات تلتهم الميزانية وتُبقي الاقتصاد تحت رحمة النفط

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يزال بند المرتبات يُشكّل العبء الأكبر على الخزانة العامة للدولة، بنسبة إنفاق تفوق في أغلب الأحيان 50 في المئة من إجمالي المصروفات.

وسجل البند الأول “المرتبات” في السنوات الأخيرة قفزات واضحة بسبب عدم استخدام الدولة سياسة ترشيد الإنفاق، وضعف القطاع الخاص من باب استيعاب الباحثين عن العمل، وغياب الخطط من مؤسسات الدولة للتعاون بين القطاعين.

وبحسب تقديرات حكومة الوحدة الوطنية، فإن قيمة المرتبات هذا العام من المحتمل أن تصعد من 34 مليار دينار إلى 59.1 مليار، وفق ما قدّمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد وضع تصور لرفع مرتبات موظفين تابعين لأربع وزارات، يطالب العاملين فيها بتنفيذ قرارات الزيادات الصادرة في السنوات الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن مرتبات قطاع التعليم سيرتفع بمقدار 8.5 مليار سنوياً، فيما سترتفع مرتبات العاملين في وزارة الداخلية بمقدار 9.6 مليار سنويا.

واحتوى جدول المرتبات المحال من الدبيبة إلى عقيلة صالح، تقديراً لزيادة مرتبات قطاع النفط بمقدار 1.5 مليار دينار سنوياً، فيما ستُرتفع مرتبات قطاع الصحة لوحدها بمقدار 5.5 مليارات دينار سنويا.

وعبّر مهتمون بالشأن الاقتصادي ومصرفيون، عن تخوفهم من ارتفاع قيمة المرتبات لما لها من تداعيات على شكل الاقتصاد وقيمة الدينار، في بلد عاش سنوات حالة عدم استقرار بسبب الحروب، ويعتمد في تمويل خزانته العامة على النفط الذي مازال مهدداً بالإغلاق، حيث تعتبره الأطراف المتصارعة ورقة ضغط ما يجعله هدفا لكثيرين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا حل الا بالانتاج وتفعيل مشاركات اقتصادية مع الدول التي تدعي انها صديقة مثل ايطاليا فرنسا المانيا امريكا ليتم توطين بعض الاعمال والصناعات لتكون ليبيا هي البوابة التي من خلالها تتم هذه الصناعات وتصديرها ؟..لنتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص الحقيقي وليس الفاسد المزور الذي يقوده اليوم لصوص وناهبي المال العام عبر تجار استولوا على غرف التجارة والصناعة مثل الرعيض وقدح وغيرهم من السراق ممن لم يدخلوا فلسا واحدا للخزينة العامة ويصدرون كافة العملات لتكون في بنوك الخارج ..؟؟؟صيد السمك بالامكان ان نتحول الى دولة عملاقة انتاج وصناعة وتصدير بمساعدة من ذكرت خاصة اسبانيا وايضا تصنيع مشتقات النفط كالبنزين وخلافه من خلال انشاء مصافي عملاقة تمكننا من تصديرها لافريقيا واسيا

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