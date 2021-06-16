سفير ليبيا في النمسا يبحث إعادة فتح مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة لدول شمال إفريقيا بطرابلس

قال سفير ليبيا في النمسا جلال العاشي، إن ‏لقاء مثمرا جمعه اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة فيينا مع غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة.

قال العاشي، في بيان لسفارته، إن اللقاء دار حول فتح آفاق التعاون بين ليبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لتحقيق تطلعات شعبنا في مكافحة الجريمة والمخدرات والإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والتعاون التقني.

وتابع السفير الليبي قائلاً: “كما تم مناقشة إعادة فتح مكتب شبه الإقليمي للمخدرات ومنع الجريمة لدول شمال إفريقيا ومقره مدينة طرابلس، الذي قفل قبل بضع سنين لتفعيله بما يتيح الانخراط في برامج تعاون كاملة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC”.