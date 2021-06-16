وزير الداخلية يناقش مع عميد مرزق تأمين قوافل نقل الوقود إلى البلدية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس مع عميد بلدية مرزق، علي ورضابو، ومدير الأمن، عقيد محمد موليا سيدي، موضوع تأميل قوافل نقل الوقود إلى المدينة وضمان وصولها لكافة المواطنين هناك.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء ناقش أيضا عدد من المواضيع التي تخص المناطق التابعة لبلدية مرزق وخاصة الأمنية منها، والعمل على حلحلة المشاكل التي تواجه سير العمل الأمني هناك، وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب.

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