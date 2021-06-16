ضبط “قنطار” من مخدر الحشيش في نالوت

أخبارليبيا24

تمكن أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت من ضبط كمية مخدر حشيش تُقدر بحوالي قنطار (100 كم).

وذكرت الإدارة في بيان لها اطلعت عليه “أخبارليبيا24” أنه بعد ورود معلومات مصدرية تفيد بوجود شخص من منطقة العلالقة يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش وبكميات كبيرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب ورود المعلومات تم تكليف أعضاء التحري بالفرع بمتابعة الموضوع والتأكد من صحة المعلومة.

وأفادت الإدارة أنه بعد التأكد من صحة المعلومة الواردة تم إعداد خطة للقبض على ذاك الشخص متلبساً بالمواد المخدرة.

وأشارت إلى أن مدير فرع نالوت أصدر تعليماته بالسرية التامة وتوخي الحذر في التحرك نظراً لمعرفة المتهم للمنطقة جيداً وكثرة الآليات التي يتحرك بها.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه بناءً على ذلك تم تكليف أحد المصادر الموثوقة بالتعامل فتم ضبط الكمية وتقدر حوالي (100 كيلو جرام) من مخدر الحشيش.