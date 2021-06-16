القريتلي يعلق على قرار الدبيبة بحل مؤسسة الإعلام ويلمح لإمكانية تأسيس مجلس أعلى للإعلام

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قال الصحفي والمحلل السياسي، إسماعيل القريتلي، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتحويل تبعية وسائل الإعلام والصحافة المملوكة للدولة إلى مجلس الوزراء أو إحدى وزاراتها يشي بروح استبدادية.

وأضاف القريتلي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” :”أن هذا القرار لا يتفق مع روح الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتابع في منشوره :”يتوقع من مدراء تلك الوسائل وموظفيها الاعتراض على القرار والمطالبة بتأسيس مجلس أعلى للإعلام مستقل يصدر به قانون من السلطة التشريعية بما يضمن استقلال ذمته المالية، وتكون مسؤوليته أمام السلطة التشريعية والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

وأشار الصحفي إلى أن هذا المجلس يتخصص في تنظيم كل ما يتعلق بالمسائل الفنية والتقنية وحدود ملكية وسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي بما يمنع الاحتكار والهيمنة.

وذكر القريتلي أن المجلس يُعنى بمعالجة الخصومات المتعلقة بحقوق الملكية والنشر والتشهير وحقوق العاملين في قطاع الإعلام العمومي والخاص، ويراقب خطاب الكراهية والعنصرية الصادر عن وسائل الإعلام.

وأوضح أن المجلس يلتزم بتقديم تقارير مالية تفصيلية دورية وسنوية عن نشاطاته ونفقاته للسلطة التشريعية ويطلع عليها الرأي العام من خلال نشرها كاملة على موقع المجلس الإلكتروني.

وختم الصحفي والمحلل السياسي منشورًا قائلًا :”يمكن الاستفادة من تجربة لجنة الاتصال الفيدرالية في الولايات المتحدة (FCC)”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 116 بشأن إلغاء المؤسسة الليبية للإعلام التي يترأسها “محمد بعيو”.

وألغى رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس الرئاسي السابق رقم 597 لسنة 2020 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وحلها.