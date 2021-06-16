ماكرون يقترح على بايدن جدولًا زمنيًا لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا مدته ستة أشهر

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الأميركي جو بايدن أن تعدّ أوروبا والولايات المتحدة معا “أجندة جديدة للحد من التسلّح، وجدولاً زمنيا لكي يُسحب المقاتلون المدعومون من تركيا أولا، والقوات التركية من ليبيا”.

وقال الرئيس الفرنسي الأحد عقب قمة مجموعة السبع وعشية قمة الحلف الأطلسي “اقترحت على الرئيس بايدن وعلى (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون العمل أولا مع الحلفاء ومن ثم مع الجيران الرئيسيين، على إعداد أجندة جديدة للحد من التسلّح، من الضروري إيجاد ثقافة دولية للحد من التسلح، وجدولًا زمنيًا لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا مدته ستة أشهر”.

وأعلن ماكرون في مؤتمر صحفي أن السنوات الأخيرة أظهرت تزايدا في العتاد والنزاعات.

وأوضح الرئيس الفرنسي “نحن بحاجة إلى إعادة العمل بأجندة استراتيجية وبالحد من التسلح بما في ذلك مع القوى الكبرى التي لا نتشارك وإياها الأجندات والقيم”.

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