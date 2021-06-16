افتتاح المعهد القومي لعلاج الأورام في غريان

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عميد بلدية غريان يوسف بديري اليوم الأربعاء عن افتتاح المعهد القومي لعلاج الأورام في المدينة، لتخفيف عناء السفر على المرضى والمترددين بدلاً عن قطع مسافات طويلة.

وأوضح بديري في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أنه تم إصدار قرار من المجلس الرئاسى رقم 249 لسنة 2017 ميلادية بإنشاء المعهد القومى لعلاج الأورام.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت نظراً لكثرة حالات الأورام فى غريان وما حولها، فى الفترة الأخيرة والمعاناة الكبيرة التى تواجه المرضى فى إصدار الفحوصات التشخصية والحصول على العلاج الملائم و المتابعة، بعد استكمال المدة المقررة للعلاج سواءً كان العلاج جراحى أو كيماوي أو إشعاعى.

وأضاف عميد البلدية أن المعهد القومي لعلاج الأورام يعتبر مستشفى متخصص فى علاج وتشخيص الأورام، لافتاً إلى أنه تم وضع اللبنات الأولى لاستكمال الطريق بتكاتف الجميع من المجلس البلدى و المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخدمية والمشايخ وفاعلي الخير، حتى أبصر النور وتم افتتاحه اليوم داخل معسكر سابق ليقدم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لحالات الأورام في غريان وما حولها.