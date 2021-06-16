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عقيلة صالح يؤكد رفضه التام لمحاولات تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وأوضح عقيلة صالح، خلال استقباله رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، في القبة، أنه من بين محاولات العرقلة “الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء، أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل”.

ووفق مكتبه الإعلامي، فقد أكد رئيس مجلس النواب على “حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقة مباشرة وفي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السايح أكد لعقيلة صالح، “الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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