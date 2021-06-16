مندوبا ليبيا وألمانيا بالأمم المتحدة يناقشان الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقش مندوبا ليبيا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني وكريستوف هيزغن الاستعدادات التي تسبق انعقاد مؤتمر برلين2 حول ليبيا والذي سيعقد يوم 23 يونيو الجاري.

وقال السني، مغردًا على تويتر، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.

وأضاف، كما أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570-2571 وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخليًا وخارجيًا.

وقال إنهما شددا على ضرورة إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ 2011، وسرعة خروج القوات والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.