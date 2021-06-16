الغويل يبحث عودة الشركات التشيكية إلى ليبيا

استقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية التشيك في ليبيا جان فيتال، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأكد الغويل، خلال اللقاء عن عميق اهتمامه بالدور الاقتصادي التي تقوم به جمهورية التشيك في ليبيا، داعيا إلى عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا للدفع بعجلة التنمية وكافة الانشطة الاقتصادية.

من جانبه أعرب سفير التشيك عن عمق الصداقة الليبية لبلده وعن استعداده لتقديم كافة الخدمات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية. كما تقدم السفير بدعوة الوزير سلامة الغويل لزيارة جمهورية التشيك في أقرب فرصة ممكنة للوقوف على الخدمات التعليمية والصحية هناك وسبل الاستفادة منها في القطاع الحكومي الليبي.