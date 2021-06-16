النيابة العامة تقرر حبس “الجامبو” مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهدى في مصراتة

ليبيا – قررت النيابة العامة حبس محمد الأحول المشهور بـ”الجامبو” مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهدى احتياطيًا وذلك لإرتكابه إنتهاكات بحق نزلاء المؤسسة.

النيابة العامة وفي بيان لها نشره المكتب الإعلامي قالت: إن قرار حبس مدير المؤسسة جاء عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة القائمة قبله، والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع مجرمة، توصف بأنها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وأضافت: “ولما للافعال التي أتاها المتهم من دلالة على انتهاك الحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل المجردين من حريتهم كانت استجابة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الرامية إلى رفع الدعوى في مواجهة المتهم للقضاء، ولدورها الأساسي في الرد على انتهاك حق النزلاء في التواصل مع العالم الخارجي والحقوق التي يتمتع بها ذوو النزلاء، وغيرها من الحقوق التي تعكسها المعايير الدنيا للمعاملة”.

وطالبت النيابة العامة من وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تفضي إلى نقل جميع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهدى إلى مؤسسة أخرى.

ومن جانبه، استصدر رئيس جهاز الشرطة القضائية قرارًا يقضي بنقل النزلاء، ووجه مرؤوسيه بحراسة العقار الذي كانت تشغله المؤسسة وتسليمه إلى جهاز الأمن الداخلي، باعتباره داخلًا ضمن أصوله، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف بما سبق.

وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام أوامر بضرورة مراجعة الأوضاع القانونية لجميع نزلاء مؤسسة الاصلاح والتأهيل الهدى بمعرفة النيابة العامة المختصة وعرض تقرير إنجاز العمل عليه

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية