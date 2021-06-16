ليبيا الان

الغويل: السلطة الحالية ضعيفة وبلا كفاءة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السلطة الحالية في ليبيا، بالضعيفة.

كتب الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “بعد 100 يوم على حكومة “الوحدة الوطنية” أصبح من الواضح أن المنفى والدبيبة شخصيات ضعيفة و بدون خبرة و لا كفاءة و تعتقد بسطحية عجيبة أن المحاصصة و المهادنة و شراء و استرضاء الآخرين و الأعداء سياسة و استراتيجية” وفق قوله.

وتابع الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قوله: “دوروا على اللى بعدهم …. هذوم والله ماهم مدايرين فايدة” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • السلطه الحاليه ما أختارها له اردوغان واستيفاني علي القبام به اما خدمة الليبيين وتوحيدهم ماهيش في الاجندات التي أختير لها المصطول والبهلول والمنغول ان الحافظ علي مصالح تركيا والغرل الاستعماري في ليبيا تستطيع السلطه الحاليه القيام به وهذا هو الهدف الذي علي اساسه المصطول يمتاز العرض والمستوه يمتاز بالطول والمنغولي طوله كيف طولي

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