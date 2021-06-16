الغويل: السلطة الحالية ضعيفة وبلا كفاءة

وصف حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السلطة الحالية في ليبيا، بالضعيفة.

كتب الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “بعد 100 يوم على حكومة “الوحدة الوطنية” أصبح من الواضح أن المنفى والدبيبة شخصيات ضعيفة و بدون خبرة و لا كفاءة و تعتقد بسطحية عجيبة أن المحاصصة و المهادنة و شراء و استرضاء الآخرين و الأعداء سياسة و استراتيجية” وفق قوله.

وتابع الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قوله: “دوروا على اللى بعدهم …. هذوم والله ماهم مدايرين فايدة” على حد تعبيره.

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