وزير القوى العاملة المصرية: نبحث مع ليبيا الآليات الجديدة لعودة العمالة

قال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إنه يبحث مع وزير العمل الليبي الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأشار في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية رصدتها “الساعة24″، إلى أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للمصريين بليبيا، موضحا أن المشروعات القومية المصرية الجديدة قدمت العديد من فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات المصرية.

وأضاف سعفان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيض معدلات البطالة، فى إطار استراتيجية الدولة حتى عام 2030، كما أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، يتركز في الحفاظ على العمالة المصرية الموجودة بهذه الدول، من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها.