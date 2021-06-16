ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن القبض على شخص بحوزته كميات كبيرة من مخدر «الحشيش» تقدر بقنطار، بمنطقة العلالقة غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن معلومات مصدرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت مفادها وجود شخص من منطقة العلالقة يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة نوع «حشيش».

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كلفت على الفور أعضاء التحريات التابعين لها «بمتابعة القضية وجمع المعلومات، حيث تم إلقاء القبض على المطلوب وضبط ما بحوزته من كميات كبيرة تقدر بقنطار من مخدر الحشيش».

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