رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي: ليبيا تصبح من أهم بلدان إفريقيا شريطة اكتمال الطريق السريع

قال مرتضى كرانفيل ، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) ، إنهم يتوقعون أن يتجاوز رقم الصادرات 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام مع موافقة الحكومة المؤقتة في ليبيا على الاتفاقية.

وأضاف ” كرنفيل ” فى تصريحات لصحيفة ديلي صباح التركية رصدتها ” الساعة 24 ” إنه إذا اكتمل مشروع الطريق السريع الذي كان يهدف إلى ربط البلاد بوسط إفريقيا ، فقد تصبح ليبيا واحدة من أهم البلدان في إفريقيا من حيث سلاسل التوريد ، موضحاً إن هذا التطور سيكون له أيضًا تأثير إيجابي على صادرات تركيا.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أمس الثلاثاء إن الصادرات من تركيا إلى ليبيا بلغت 983 مليون دولار،8.41 مليار ليرة تركية بزيادة قدرها 67٪ في الفترة من يناير إلى مايو .

كما قفز إجمالي صادرات البلاد بنسبة 38.3٪ في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ إجماليها 85.2 مليار دولار.