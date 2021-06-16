رئيس مجلس النواب يبحث مع توغي أهمية دور الثقافة والتنمية المعرفية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي.

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي.

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي، أكد في تصريحات صحافية، أن المستشار صالح شدد على أهمية دور الثقافة في هذا الوقت بالذات والتنمية المعرفية لما لها من تأثير ايجابي على المجتمع الليبي وتبصيره بكثير من الامور والمواضيع من خلال برنامج عام تعده وزارة الثقافة.