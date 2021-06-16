عقيلة يؤكد للسائح رفض أي محاولة لعرقلة وتأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا24

شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، على رفضه لأي محاولات تهدف لعرقلة وتأجيل الانتخابات عن الموعد المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

جاء ذلك في لقاء جمعه اليوم في القبة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح.

وأكد عقيلة عل ضرورة العمل على الوفاء بهذا الاستحقاق الانتخابي في موعده وعدم مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار الرئيس بطريقة مباشرة في انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة.

من جانبه أكد السايح لرئيس مجلس النواب على جاهزية المفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر.