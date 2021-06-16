منتسبو القوات الجوية يشيعون اللواء طيار ركن عمر القزيري

شيع آمر ومنتسبي قاعدة بنينا الجوية ومنتسبي القوات الجوية الفقيد اللواء طيار ركن عمر القزيري أمر التشكيل العمودي بالقوات الجوية، الذي وافته المنية إثر أزمة صحية ألمت به.

ونقل آمر قاعدة بنينا الجوية اللواء طيار محمد المنفور تعازي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لمنتسبي القاعدة وآهالي الفقيد.

والقيت خلال مراسم التشيع العديد من الكلمات التي أثنت على دور الفقيد في محاربة الإرهاب وحماية الوطن من العناصر المتطرفة، كما اكدت الكلمات أن الفقيد كان مثالا للانضباط العسكري وتنفيذ الأوامر.

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